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TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi" programına ekipman desteği

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi" programına ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Armenia şehrinde Belediye Konseyine bağlı halk merkezindeki kreşe ekipman ve donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Barışın Tesisi" programı kapsamında, Armenia Belediye Konseyi iş birliğinde, bir kreşe eğitici ekipman ve donanım desteği verildiği belirtildi.

Halk merkezinde, suça karışan ve kötü alışkanlıklar edinen çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmasını sağlayacak merkezin dış ve iç duvarlarına, Türkiye ile Kolombiya'nın kültür ve turizmde öne çıkan bölgelerinin resimleri çizildi.

Ressam Hollman Henao Diaz, "Sanat ile sadece kültürlerin değil, insanlığın özünü de başkalarıyla paylaşabiliriz. Böylece başta güzel çocuklarımıza olmak üzere herkese farklılıklara rağmen birbirimize uzak olmadığımızı anlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kreşin gönüllü öğretmeni Yenci Ramirez Cubillos ise "Armenia Belediye Konseyine bağlı bu kreş tüm Armenia halkına hizmet ve fayda sağlayacak." ifadesini kullandı.

Merkezde, aileler ve emekliler için de sosyal programlar gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
  1. armenia
  2. eğitim desteği
  3. Kolombiya
  4. TİKA

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