TİKA’dan Karadağ’da Gıda ve Hijyen Destek Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkanlar’da korona virüs salgınına karşı bölgede yaşayan toplumlara destek olmak, korumak ve aynı zamanda hastalığın ortaya çıkarabileceği yetersiz gıda üretiminden etkilenebilecek insanlara destek olmak amacıyla Karadağ’da Gıda ve Hijyen Destek Programı başlattı.

Karadağ’ın Sancak bölgesinde Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda uygulanan program Ramazan ayı vesilesi ile farklı bir anlam taşıdı. Bölgede yer alan Rojaye, Biyelo Polye, Plav, Gusinye ve Plevne şehirlerinde yaşayan toplam bin aile, 5 bin kişi programdan istifade etti. Ülkenin ekonomik olarak en kırılgan bölgesi olan kuzey bölgesinde ihtiyaç sahibi 5 bin kişiye destekler, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyzic ve TİKA Program Koordinatörü Muhammed Ünal tarafından teslim edildi. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, programda yaptığı konuşmada, her sene olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mübarek Ramazan ayında Karadağ’daki ihtiyaç sahiplerini ilk hatırlayan ve unutmayan ülke olduğunu belirterek, dünyanın şu anda korona virüse karşı mücadele verdiğini ancak buna rağmen Türkiye’nin TİKA aracılığı ile Karadağ’daki Müslümanları unutmadığını, ihtiyaç duyulan gıda ve hijyen desteğini sağladığını ifade etti. Feyziç, Karadağ Müslümanları adına desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet’ine, TİKA’ya ve işbirliği yapılan tüm kurumlara teşekkürleri iletti.

TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise, Covid-19 salgını sebebi ile dünyanın zor bir zamandan geçtiğini, Türkiye’nin imkânları çerçevesinde sahip olduğu kaynakları dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmaya yönelik ciddi bir gayret içinde olduklarını belirtti. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hayata geçirilen gıda ve hijyen destek programı kapsamında ekonomik yapı olarak en kırılgan 5 bin kişiye 35 ton gıda ve hijyen desteğinde bulunulduğunu ve işbirliğinden dolayı İslam Birliği Başkanı ve tüm temsilcilerine teşekkürlerini ifade etti.

Karadağ Gıda ve Yaşam Güvenliği Destek Programı devam ediyor

TİKA’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlattığı programlar kapsamında Karadağ’ın güneyinde bulunan Ulçin şehrine bağlı Pistula köyünde mikro bazlı zeytin işleme tesisi kuruldu. Üretimden Maslinari Pistule Zeytin Üreticileri Birliğine bağlı 60 üretici ve çevre köylerdeki üreticiler faydalanıyor. Ayrıca uygulanan Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile de Karadağ’da yaşayan ve geçimini tarımla sürdürmeye çalışan insanların ve aile işletmelerinin ekonomik yapılarına, sürdürülebilir gıda üretimine ve gıdaya erişim güvenliğine katkı sağlanmaya devam ediliyor.