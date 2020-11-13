TİKA'dan Hırvatistan'da yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak destek

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırı yakınındaki Siroka Rijeka Evde Bakım Merkezi'ne, motora montaj özellikli ağaç kesme makinesi desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yaşlıların evlerine götürülebilen ve yakacaklarını yerinde hazırlamayı sağlayan makinenin teslimi sonrasında, Merkez Başkanı Azim Durmic ile birlikte faydalanıcılar ziyaret edilerek, kışlık yakacak ihtiyaçlarının bir kısmı hazır hale getirildi.

Sağlanan destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren faydalanıcılar, TİKA'ya teşekkür etti.

Durmic, yaptığı açıklamada, çok kültürlü Siroka Rijeka'nın Hırvat toplumunun birlikte yaşama kültürüne gerçek bir örnek teşkil ettiğini belirterek, TİKA tarafından sağlanan desteğin, merkezin kapasitesine fayda sağlamaktan çok daha öte bir anlam taşıdığını söyledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut ise TİKA'nın faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki hafızanın sahibi yaşlıların her zaman yanında olduğunu ifade ederek, bu proje vesilesiyle TİKA'nın Siroka Rijeka'daki yaşlıların yalnız evlerini değil, kalplerini de ısıtmayı umduğunu kaydetti.

- Siroka Rijeka ve Evde Bakım Merkezi

Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırı yakınında bulunan ve savaş zamanında cephe hattının başlangıcı kabul edilen Siroka Rijeka kasabasındaki bakım merkezinde, yakınlarını kaybeden ve topraklarını terk etmeyen çoğu engelli durumdaki yaşlılar yaşıyor.

Elektrik ve su gibi temel hizmetlerden yoksun bir şekilde hayatlarını sürdüren yaşlılara, gönüllüler vasıtasıyla her gün sıcak yemek, ilaç ve yakacak temin ediliyor.

Siroka Rijeka Evde Bakım Merkezi, 18 köyden, farklı etnik ve dini gruplardan 55 yaşlı, engelli ve kimsesiz faydalanıcısına, kendi evlerinde hayatlarına devam edebilmelerini sağlayabilmeleri için sağlıktan temizliğe, yakacak ihtiyacından yemeğe çeşitli hizmetler sunuyor.