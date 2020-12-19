TİKA'dan Hırvatistan'da çok kültürlü eğitime destek

SISAK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Braca Bobetko Çok Kültürlü İlköğretim Okulundaki öğrencilerin ortak kullanım alanlarını yenileyerek, öğrenci dolabı desteğinde bulundu.

Temel hedefleri arasında nitelikli ve ücretsiz milli eğitim sistemi oluşturmak olan Hırvatistan’da, toplumlar arası barışın sağlanmasında temel basamak olarak görülen ve uygulanan çok kültürlü eğitim kurumları faaliyet gösteriyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu kurumlardan biri olan Braca Bobetko İlköğretim Okulunda farklı kültürlerden, etnik kökenlerden ve dinlerden 420 öğrenci eğitim görüyor.

Genel olarak dar gelirli Katolik, Ortodoks ve Müslüman ailelerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin 150’si Roman ve 7’si Suriyelilerden oluşuyor.

Okulda çok kültürlü öğrenci yapısına uygun, toplumsal barış ve saygı adına Katolik, Ortodoks ve Müslüman öğrencilere ayrı ayrı seçmeli din kültürü dersleri verilirken, Suriyeli öğrenciler ve aileler için Hırvatça kurslar düzenleniyor.

Hırvatistan’da eğitim sektörüne destek vermek amacıyla proje yürüten TİKA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin alındığı Braca Bobetko İlköğretim Okulu öğrencileri için ortak kullanım alanlarının yanı sıra giysi ve özel eşyaların topluca teslim edildiği yerleri yenileyerek, öğrencilere dolap desteğinde bulundu.

Braca Bobetko İlköğretim Okulu Müdürü Karolina Cutuk, teslim töreninde yaptığı konuşmada, hediye edilen öğrenci dolaplarının öğrencilerde büyük heyecan ve sevinç uyandırdığını ifade ederek, Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Cutuk, öğrencilerin Avustralya’da düzenlenecek Dünya Robotik Şampiyonası'na hazırlandıklarını aktardı.

Zagreb Program Koordinatörü Sedef Bulut da Türk halkından gelen bu hediyelerin sağlıkla kullanılması temennisinde bulundu.