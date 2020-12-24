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Aktüel TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği
Aktüel

TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:59:16 -
TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dul ve kimsesiz kadınların kullandığı sabun üretim atölyesini yenileyerek, malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı ve Lulu Care Sivil Toplum Kuruluşu iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, fiziki şartları kötü durumda bulunan sabun üretim atölyesini yeniledi.

Başkanlık, ayrıca, üretimde kullanılmak üzere hindistan cevizi yağı, kostik soda, bitkisel gliserin, doğal sabun renklendirici, sodyum silikat, parfüm, ambalaj paketleme malzemeleri, kova, ölçü kalıpları ve sabun kalıplama makineleri desteğinde bulundu.

Projenin açılışına, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Regine Lullo, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Biltekin, törende yaptığı konuşmada, Güney Sudanlı kadınlara verilen destek kapsamında üretime yönelik projelerin öneminden bahsetti. Temizliğe olan ihtiyacın arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayata geçirilen projeye dikkat çeken Biltekin, atölyenin salgın sürecinde sıkıntı yaşayan Güney Sudanlı kadınlara önemli destek sağlayacağını söyledi.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Lullo da TİKA tarafından verilen desteğin özellikle iç savaş döneminde dul ve sahipsiz kalmış kadınlar için önemli olduğunu ifade etti.

Lullo, her zaman yanlarında olan ve destekte bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

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