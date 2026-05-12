TİKA'dan Fransa'da anlamlı hareket: Şehzade Osman Fuad Efendi ile Adile Sultan'ın kabirleri yenilendi

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda defnedilen Osmanlı Hanedanı üyelerinin kabirlerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2025 yılında başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, Osmanlı padişahı 5. Murad'ın torunları Şehzade Osman Fuad Efendi ile Adile Sultan'ın kabirleri restore edildi. Yenilenen kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunurken, merhum hanedan mensupları için dua edildi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda bugün yapılan törende iki kabrin yenileme çalışmalarının tamamlandığı söyledi. Eren yaptığı açıklamada, "TİKA olarak biz Sultan Abdülhamit'in oğulları Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi ve Ahmed Nureddin Efendi'nin mezarlarını onarmıştık. Bugün de şimdi Sultan 5. Murad'ın torunu Adile Sultan ile Osman Fuad Efendi'nin arkamda gördüğümüz mezarlarını Türkiye Cumhuriyeti olarak Paris'te onarmış olduk. Büyükelçimizle beraber, yine 5. Murad'ın torunu şu an hanedanın başında olan Selahattin Osmanoğlu ile beraber mezarları ziyarete geldik" dedi.

TİKA olarak ecdadı yadigar eserlerine her yerde sahip çıktıklarına vurgu yapan Abdullah Eren, "Onların mezarlarına sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Osman Fuad Efendi, Osmanlı ordusunda komutanlık yapmış, savaşmış. Trablusgarp cephesinde Mustafa Kemal ile omuz omuza savaşmış, Fenerbahçe Kulübü'nde 1911-1913 arası başkanlık yapmış çok önemli bir figür" ifadelerini kullandı.

Osman Fuad Efendi'nin Fransa'da 1973 senesinde vefat ettiğini belirten TİKA Başkanı Eren, "Biz de hanedan mezarlarının geleneksel olarak mermerlerinin geldiği Marmara Adası'ndan bu mermerleri temin edip, onlara uygun bir şekilde mezarlarını tadil etmiş olduk" şeklinde konuştu.