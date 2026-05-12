Ekonomi
Bu hafta indirime doyuracak! BİM'de 12-13-15 Mayıs indirim kataloğu dolu dolu geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu hafta indirime doyuracak! BİM'de 12-13-15 Mayıs indirim kataloğu dolu dolu geldi

BİM bu hafta afişi ile yeni ürünleri, ilk bim katalog ürünleri bim aktüel 12 Mayıs 2026 kataloğu raflara dizildi.. BİM 15 Mayıs Cuma ise kataloğunda dev indirimler başlıyor! Bim aktüel ürünler kataloğu 12-13-15 Mayıs 2026 tarihli kataloğu yayınlandı. Bu hafta mutfak alışverişinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Bim aktüel 12 Mayıs 2026 kataloğu içerisinde; Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 225 TL, Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar (35 g): 23 TL, Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem (5000 g): 1.099 TL,Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada / 2si1 Arada): 148 TL, Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL, Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL, Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL, Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL'den satışta olacak. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebilecek. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte, bim aktüel brüşürü yeni ürünler listesi...

BİM’in ürünleri Mayıs ayının ikinci haftasını kapsayan yeni aktüel kataloğu oldukça zengin bir içerikle yayınlandı. BİM marketler zinciri, 12-13-15 Mayıs 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta 81 ildeki tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Bisiklet türleri, kişisel bakım cihazları, Tefal mutfak ürünleri ve oyuncaklar ön plana çıkıyor.Bim'in ürünleri aynı zamanda bim onlie alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Peki, bim'de bu hafta neler var? İşte Bim aktüel 15 Mayıs 2026 kataloğu ve bim aktüel kataloğu fiyat listesi tamamı

BİM AKTÜEL 12 MAYIS 2026 KATALOĞU Solo Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL Solo Tuvalet Kağıdı (48'li Dev Paket): 349 TL Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1500 ml): 99 TL Vanish Multipower Leke Çıkarıcı (1 L): 169 TL Asperox Sarı & Mavi Güç (2x1000 ml): 189 TL Solo Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 74,50 TL Quickdish Telli Bulaşık Süngeri (3'lü): 19,50 TL Quickdish Temizlik Bezi: 32,50 TL Quickdish Cam Bezi (2'li): 59 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 33,50 TL Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 119 TL Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 239 TL Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL Macromax Buzdolabı Poşeti (80'li): 59 TL Macromax Streç Film (100 Metre): 129 TL Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL Pofu Islak Havlu (100'lü): 25 TL Duru Katı Sabun (4x90 g): 72,50 TL

Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 225 TL Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar (35 g): 23 TL Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem (5000 g): 1.099 TL Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada / 2si1 Arada): 148 TL Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek (4x1 L): 169 TL Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay (330 ml): 19,50 TL Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (108 adet): 249 TL Nestle Coimor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata (225 g): 139 TL Patislove Tablet Çikolata (100 g - Patates Cipsli / Buğday Patlaklı): 99 TL Peripella Kakaolu Fındık Kreması (630 g): 159 TL Wefood 0 Yer Fıstığı Ezmesi (300 g): 179 TL Sarelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret (33 g): 33 TL Ülker Olala Çikolata Soslu Mini Muffin Kek / Sufle (162 g): 47,50 TL Eti Popkek Vişneli Kek (60 g): 13 TL Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 39 TL Funzi Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker (12 g): 49 TL Ülker Oneo Damla Sakızı Aromalı Draje Sakız (60 g): 49 TL List Çiğ Fındık (300 g): 249 TL Ruffles Patates Cipsi (160 g - Taco Baharatlı): 54,50 TL Cipso Patates Cipsi (125 g - Kokoreç Aromalı): 44,50 TL Fellas Nohut Cipsi (50 g - Mevsim Yeşillikli): 49 TL Ülker Krispi Peynirli Kraker (175 g): 25 TL Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı (24 g): 15 TL Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi (5x87 g): 99 TL

Maret Dana Baton Kavurma (1000 g): 995 TL Sultan Et Dana Kangal Sucuk (500 g): 299 TL Banvit Bütün Piliç (Donuk): 79 TL Hastavuk Piliç Döner (1000 g): 239 TL Sarp Et Dana Döner (500 g): 299 TL Paşalı Et Dana Kıyma (1000 g): 650 TL Pınar Hindi Salam (50 g): 13,50 TL Pınar %0,5 Yağlı Süt (1 L): 39,50 TL Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 189,50 TL Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri (500 g): 229 TL İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 329 TL Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL Yörsan Tost Peyniri (1000 g): 299 TL Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir (1000 g): 219 TL Aknaz Lor Peyniri (1000 g): 72,50 TL İçim Labne (3x180 g): 159 TL Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL İçim %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 175 TL İçim Yağlı Krema (200 ml): 48,50 TL Torku Ayran (1 L): 45 TL İçim Orman Meyveli Kefir (1 L): 85 TL Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt (150 g): 39,50 TL Daphne Bitter Çikolatalı Sufle (180 g - 2 adet): 119 TL Adora Lokmalık Antep Fıstıklı (100 ml): 99 TL Akdo Sade & Bal Badem Dondurma (680 ml / 500 g): 185 TL

BİM 13 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU 2026 Elektrikli Scooterlar (Segway-Ninebot) Ninebot ZT3 Pro Scooter: 57.900 TL Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 70 km menzil, 1600W anlık güç, 120 kg taşıma kapasitesi. Ninebot E3 Pro Scooter: 28.500 TL Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 35 km menzil, 800W maksimum güç, 100 kg taşıma kapasitesi. Aydınlatma Ürünleri (Nisa Luce) Modern Tripod Lambader: 2.490 TL Özellikler: Üç ayaklı tripod, metal sıvamalı başlıklar. Sehpalı Metal Lambader: 3.490 TL Özellikler: Ahşap tablalı, dekoratif metal sehpa, kumaş şapkalı. Yatak Çeşitleri (Homedius) Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 9.990 TL Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 7.990 TL Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 5.790 TL Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 2.790 TL EcoSleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak (90x190 cm): 1.590 TL

BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2026 KATALOĞU Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL Disk Fren Kilidi: 590 TL Motosiklet Sırt Çantası (North Pacific): 1.990 TL Çok Amaçlı Motosiklet Çantası (40 L): 2.450 TL Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL Motosiklet Brandası: 490 TL 6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL Motosiklet Sele Brandası: 119 TL Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL Şarjlı Led Flaşör: 129 TL Trax Bluetooth Speaker: 399 TL Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.790 TL Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL

Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL FujiPlus Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL FujiPlus Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL

Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL Makaralı Güneşlik: 349 TL Hasır Minder: 349 TL Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL L Telefon Tutucu: 349 TL Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL Araç İçi Led Göz: 399 TL Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL Araç İçi Küllük: 229 TL Araç İçi 2’li Bardak Tutucu: 229 TL Araç İçi Şişme Boyun Yastığı: 229 TL Araç İçi Led 2’li Aydınlatma: 229 TL Araç Direksiyon Güneşlik: 129 TL Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL Araç Bel Desteği: 99 TL Araç İçi Numaratör: 99 TL Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL Araç Wirelles Adaptör: 229 TL Araç Uyarı Işığı: 229 TL Araç Led Işık 3m USB: 199 TL Yapışkanlı Araç Reflektörü: 229 TL Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL Bagaj Lastiği: 79 TL Sibop Kapağı (4’lü): 69 TL

Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL AutoWare Araç İçi Bagaj Organizer 349 TL AutoWare Çok Kullanışlı Organizer 229 TL Sisus Basınçlı Araç Köpük Pompası 2 Litre 399 TL Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 79 TL Space24 Ayak Basınçlı Hava Pompası 229 TL Space24 Araç İçi Düzenleyici 229 TL Space24 Araç İçi Gözlük Tutucu 129 TL Space24 Araç Koltuk Kenarı Tamamlayıcı 229 TL Space24 Araç İçi Çöp Kutusu 129 TL Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 229 TL Space24 Basınçlı Temizlik Tabancası 229 TL Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL Space24 Araç Cam Sileceği 45 cm 129 TL Space24 Silikon Çekçek 129 TL Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL Erpar Universal Oto Halı Paspas 399 TL Erpar Halı Bagaj Çantası 299 TL

Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL 0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL Elena Pelüş Tavşan Lily 499 TL Yumurta Saklama Kabı 59 TL Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL Pazar Arabası 529 TL Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL Kare Badya 79 TL Kesme Panosu 85 TL

Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL North Pacific Valiz Etiketi 65 TL North Pacific Valiz Etiketi 69 TL North Pacific Valiz Etiketi 75 TL North Pacific Pasaport Kılıfı 129 TL North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL Kappa Eva Sandalet Erkek 259 TL Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL Ören Bayan Mini Amigurumi Kiti 12 cm 125 TL Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL Ören Bayan Kırlent Punch Kiti 45 cm 279 TL Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL Yastık Kılıfı 50x70 cm 79 TL Kiğılı Patik Çorap Çeşitleri 2’li Kadın / Erkek 89 TL Casilli Sütyen 379 TL Casilli Sütyen 369 TL

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL Çelik Derin Tencere 849 TL Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL Et Döveceği 279 TL Taşıma Sepeti 269 TL Chefs Tava 299 TL Chefs Wok Tava 389 TL Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL Krom Sini 50 cm 149 TL Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 1,35 Litre 85 TL Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL Glass in Love Cam Kupa 200 cc 99 TL Çok Amaçlı Cam Yağ Spreyi 200 ml 109 TL Süzgeç 14 cm 65 TL Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL Dolma Kapağı 21 cm 55 TL

