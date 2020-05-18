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TİKA’dan Filipinler’de Ramazan yardımı

TİKA tarafından Filipinler”de her yıl geleneksel olarak yapılan Ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao adası Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 adet gıda paketi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:08:19 -
TİKA’dan Filipinler’de Ramazan yardımı

TİKA tarafından Filipinler”de her yıl geleneksel olarak yapılan Ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao adası Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 adet gıda paketi dağıtıldı.


TİKA bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalardan etkilenerek köylerini terk eden ve çatışmalar esnasında bütün canlı hayvanlarını kaybetmiş insanlardan oluşan 600 aileye gıda yardımı dağıttı. Çatışmalardan kaçan aileler evlerini terk ederken kuru gıda ve ihtiyaçları olabilecek malzemeleri yanlarına alamamışlardı.


Geçimlerini sadece balıkçılık ve tarım yaparak sağlayan bölge insanları, bölgedeki iç karışıklık nedeniyle işlerini de yapamıyorlar. Diğer taraftan, Mindanao adasında bölgesel hükümet ile Merkezi hükümet arasında barış süreci devam ederken, zaman zaman kabileler (klanlar) arasında çok şiddetli iç çatışmalar olabiliyor.

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