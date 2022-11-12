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Aktüel TİKA, Kolombiya’da çalışmalarına devam ediyor
Aktüel

TİKA, Kolombiya’da çalışmalarına devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Kolombiya’da yürütülen birçok projeyle ilgili ziyaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 10:44:00 -
TİKA, Kolombiya’da çalışmalarına devam ediyor

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya’nın kuzeyinde yer alan önemli tarih ve kültür kentlerinden Cartagena’ya geçen Yorulmaz, burada TİKA tarafından marangozluk ve kaynakçılık atölyeleri kurulan Cartagena Atölye Okulu’nu ziyaret etti. Kolombiya’da barış sürecinden sorumlu heyetle görüşen Yorulmaz, TİKA eliyle kurulan süt ürünleri işleme tesisini ve tesisle aynı kompleks içerisinde yer alan özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı vakfı ve Başkent Bogota’da kurulan katı atık işleme tesisini de ziyaret etti.

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