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Aktüel TİKA Gürcistan'daki bir sosyal merkezde 2 sera kurdu
Aktüel

TİKA Gürcistan'daki bir sosyal merkezde 2 sera kurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:55:54 -
TİKA Gürcistan'daki bir sosyal merkezde 2 sera kurdu

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'da kimsesiz çocuk ve yaşlıların kaldığı Dzegvi Sosyal Merkezi'nde 2 sera oluşturdu.

Başkent Tiflis'e yakın Dzegvi köyündeki Aziz Giorgi Mtatsmindeli Manastırı bünyesinde faaliyet gösteren sosyal merkez için yapılan seraların açılışını, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ gerçekleştirdi.

Yazgan ve Demirdağ, açılışın ardından sosyal merkezde yaşayan çocuklarla serada çilek fidesi dikti.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90'lı yıllarda yaşlılar, sokak çocukları, engelliler ve diğer ihtiyaç sahibi insanların kalması için açılan rehabilitasyon merkezinin genelde yardımlar ve bağışlarla ayakta durduğunu belirtti.

Sera projesinin 6 ayda hayata geçirildiğini, TİKA ekibinin kısa sürede başarılı bir işe imza attığını söyleyen Yazgan, "Biz bugün bu sonucu görüyoruz. Bu çok gurur verici ve somut iş birliğin bir örneğidir." dedi.

Projenin birçok engelliye ve kadına iş imkanı sağlayacağını dile getiren Yazgan, benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

TİKA Tiflis Koordinatörü Demirdağ da "Projenin gerçekleştirildiği bölge tarımsal faaliyetlere elverişli olduğundan bu anlamda yerinde ve ihtiyacında bir proje oldu." dedi.

Demirdağ, projenin merkezde barınan özellikle şiddete maruz kalmış kadınların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tamamen çaresiz kalan, işini kaybeden birçok kadının ekonomik durumunu güçlendireceğini söyledi.

Seralarda yılda 3 ton organik çilek ve 2 ton yeşillik yetiştirileceğini belirten Demirdağ, yine TİKA desteğiyle ziraat mühendislerinin merkezde yaşayanlara tarım eğitimi vereceğini kaydetti.

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