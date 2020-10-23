  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA, Afganistan’da çilehaneyi restore etti
Aktüel

TİKA, Afganistan’da çilehaneyi restore etti

Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinin tarihi eserlerinden Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilerek, tekrar İslam kültür mirasına kazandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:21:00 -
TİKA, Afganistan’da çilehaneyi restore etti

Çilehane’nin açılış töreninde bir konuşma yapan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, asırlar boyu pek çok ulvi şahsiyete ev sahipliği yapan Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi’nin tekrar aslına döndürülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İlim halkaları kurulacak

Çınar, ağır bir tahribata maruz kalan mekanın büyük bir hassasiyet ve sabır isteyen restorasyonunu üstün gayret ve hizmet aşkıyla tamamlayan proje restoratörü ve ekibiyle, bu hususta yardım ve alakalarını esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Samim Herevi de geçmiş yüzyıllarda bu mekanda tesis edilen ders ve ilim halkalarının tekrar kurulması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT’in nokta atışına Abdullah Ağar’dan dikkat çeken yorum
Gündem

MİT’in nokta atışına Abdullah Ağar’dan dikkat çeken yorum

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı..
Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ekonomi

Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tarihi seviyelerini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar, bugün rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor...
Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!
Dünya

Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermeni askerler cepheden kaçmaya devam ediyor. Ermeni askerlerinin kaçmasını engellemek istey..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay