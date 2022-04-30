Tik-Tok'çu Sarıgül'den ilginç çağrı

Çektiği Tik-Tok videolarıyla politikadan çok fenomenlik yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu. Sarıgül, Tekirdağ'daki Muratlı Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, "kader mahkumlarına" sessiz kalamadıklarını ve 9 Nisan'da parti olarak af çağrısında bulunmaya başladıklarını söyledi.

Bu çağrıya devam edeceklerini belirten Sarıgül, şöyle devam etti: "Affın gerekçesi şu, toplum son derece gergin, toplum son derece huzursuz, cezaevlerinde de alabildiğine bir yoğunluk var. Yargılamalar hızlı ve pandemi koşullarında yapıldığı için ufak tefek sıkıntılar olduğu da bizlere iletiliyor. Toplumsal barış için af istiyoruz, annelerin, babaların yüzünün gülmesi için af istiyoruz, kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiye' diyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti vicdanlıdır, merhametlidir. İnanıyorum ki bu çağrımıza toplumun her kesiminden saygı ile sevgi ile cevaplar gelecektir. Türkiye'm kadirşinaslığını, büyüklüğünü bir kez daha göstermeli ve affetmelidir."

Sarıgül, Zonguldak, Adana, Konya ve Ordu'da da sırasıyla af çağrısı yapacaklarını ve bütün Türkiye'ye sesleneceklerini dile getirdi.