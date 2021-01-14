Tiktok veri paylaşımı | Son yıllarda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullananların sayısı bir hayli arttı. Özellikle pandemi sürecinde görüntülü sohbet için pek çok uygulama kullanılıyor. WhatsApp’ın gizlilik ilkesi sebebiyle ülkemizde geride bıraktığımız hafta fazlaca tartışıldı. Pek çok kişi söz konusu uygulamayı kullanmaktan vazgeçti. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan Tiktok’un veri paylaşımı yapıp yapmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, Tik Tok gizlilik sözleşmesi nedir?

Tiktok nedir?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.

Tik tok gizlilik sözleşmesi nedir? | Tiktok verileri paylaşıyor mu?

Tiktok 18 yaşının altındaki kullanıcıları için yeni düzenlemeler uygulamaya başladı. 18 yaşından küçük kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan düzenlemelere göre, bugünden itibaren 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştirilecek. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek.

Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak. Bununla birlikte platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek.

Tiktok ceza aldı

TikTok, 2019'da "çocuklara ait verileri izinsiz topladığı" gerekçesiyle ABD'de 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

TikTok ise yaptığı yazılı açıklamada, kullanıcıların gizliliğini ciddiye aldığını, uygulamanın kullanıcılar için güvenli ve eğlenceli bir platform olmasını sağlamayı taahhüt ettiklerini belirtmişti.

Uzmanlar ise uygulama sebebiyle çocukların uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabileceği ve TikTok'un "kısıtlı mod seçeneği" gibi yöntemlerle içerikleri filtrelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.