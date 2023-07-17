  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi!

Zeydan'dan Adanalılara eziyet! 50 derecede bu yapılır mı?

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!

Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi

15 Temmuz sadece Fetullah hainine yıkılamaz! Türkiye'yi onlar yönetmek istedi...

Akaryakıt zammı sonrası kötü haberi verdi! 'Maalesef bunlar olacak' dedi, acil yapılması gerekeni açıkladı

Korkunç tarih verildi! Aralarında Türkiye de var

ASELSAN üretti! Ormanın derinliklerine yerleştirilecek... Düşmanı allak bullak edecek sistem

O ülke, "Tüm dünya bunu görmeli" diyerek duyurdu! Orada gördükleri şey dünyayı salladı
Yerel Ticari taksi takla attı
Yerel

Ticari taksi takla attı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 20:25:00 -
Ticari taksi takla attı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Enes Y. yönetimindeki 05 T 5068 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Görken C., Sevda A. ve Nisanur A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23