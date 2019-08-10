Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

yeniakit.com.tr Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı sürecinde, İslam’ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirebilmek için Suudi Arabistan’a gitti. Batı kuklası Suudi yönetimi, bu durumu bile ticari ranta dönüştürerek, Müslümanları ticari menfaatine alet etti. Suudi Arabistanlı yetkililer, hacı adaylarına güneşten etkilenmemeleri için ABD-Alman şirketinin logosunun bulunduğu şemsiyeler dağıttı. Hacı adayları için en önemli ihtiyaçlardan biri güneşten korunmakken, Suudilerin bunu da ticari ranta dönüştürmesi büyük tepki çekti.

Şemsiyelerde DHL logosu

Suudi Arabistan’ın hacı adaylarına verdiği şemsiyelerin üzerinde, ABD menşeli Alman lojistik şirketi DHL’nin logosu yer aldı. Suudi yönetimin, Müslüman olmadıkları için giremedikleri kutsal topraklara, bir şekilde ürünlerini sokmayı başaran şirketlerin kuklalığını yapması ve ticari menfaatlerine milyonlarca Müslüman’ı da alet etmesi büyük tepki çekti. Bazı Müslümanlar şemsiyeleri kullansa da, birçok kişi ürünleri kullanmaya yanaşmadı.

“Uzaktan bakıp ne diyeceklerse...”

Sunucu İkbal Gürpınar da, Instagram hesabından söz konusu şemsiylerin görüntüsünü paylaştı. Gürpınar paylaşımında, “Ne ilginç değil mi? Koca bir kamyon şemsiyeyle geldiler. Birdenbire Mina'da çadırdayken Amerikan-Alman kargo firmasının şemsiyelerini getirip dağıttıkar. Uyardık hacı adaylarını. Hacc ibadetini yaparken hepimizin elinde onların şemsiyesi olsun istediler! Artık uzaktan bakıp ne diyeceklerse... Hacılarımızın bazıları da tepkisini gösterip atıverdi yere. Gönül isterdi ki bu hizmeti bir Müslüman şirket yapsın. Adamlar her yerde algı operasyonu çekiyor bize. Müslüman olmadıkları için giremedikleri yerlere kabak gibi reklam şemsiyeleriyle giriyor. Düşünsenize; bu firmayı bilmeyenlerin hepsi Arafat ve Kabe'de öğle saatinde sapsarı bedava reklamını yapacak milletin hözüne soka soka!” ifadelerini kullandı.