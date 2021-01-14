Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir ve Neden Kullanılır?

Ticaret Bakanlığı'nın SMS ve E-posta gibi istenmeyen iletilerle ilgili maruz kalınan rahatsızlıkları gidermek amacıyla kullanıma sunduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" son günlerde sıkça araştırılıyor.

Peki İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? Ne Zaman Kullanıma Açılır ? Nasıl Kullanılır?

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İYS tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS aracılığı ile Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.

İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar ileti izinlerini artık tek noktadan kolayca yönetebilecek, diledikleri hizmet sağlayıcı ve marka için onay verip, ileti almak istemedikleri taktir de ret hakkını kullanabilecekler.

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, reklam ve kampanya, gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye yükler.Alıcılar ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır.

Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir.Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir.

İYS (İleti Yönetim Sistemine) kayıt yaptırmak zorunlu mu?

Sesli arama, e-posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorundadır. Yalnızca sistem üzerinden onayı alınan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilecek.

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya aittir. İYS'den alınmayan izinler, hizmet sağlayıcı tarafından 3 gün (iş günü) içinde İYS'ye kaydedilmek zorunda. İleti Yönetim Sistemi kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak.