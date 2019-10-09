Ticarette yeni dönem
Rusya ve Türkiye, iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının arttırılmasını amaçlayan anlaşmaya imza attı.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:43
Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov’un imza attığı anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının arttırılması amaçlanıyor.
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