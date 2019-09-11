Ticarette 155 milyar dolarlık iş birliği hamlesi

Akit Ekonomi

Türk iş dünyası ve ekonomi yönetimi, ABD, Çin ve İngiltere ile ticareti geliştirmek için önemli görüşmelere imza attı. Son bir hafta içerisinde ABD, Çin ve İngiltere’den gelen heyetler ile yapılan görüşmelerde mevcut ticaretin 155 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İngiltere ve Çin heyetinin ardından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul ve Ankara’da 4 gün süren temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilen Ross, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye temaslarını değerlendirdi.

Öncelikli sektörler belirlendi

Bakan Pekcan, “Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlemiş bulunuyoruz” dedi. Pekcan, “Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafına da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye olarak ABD ile yakın iş birliği içinde çalışmaya hazırız olduklarını ifade eden Bakan Pekcan, “Sayın Ross’un bu ziyareti ABD’nin de bu konuda hazır ve istekli olduğunun en önemli kanıtıdır. Ross ve ekibiyle 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” mesajı verdi. Bakan Pekcan, görüşmeler sonucunda iki ülkenin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Erdoğan ve Trump açıklayacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise “Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü. ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz” dedi. En kısa zamanda somut olarak neler yapabileceklerine odaklandıklarını vurgulayan Ross, şunları kaydetti: “Bunlar bizim Başkanımız (Trump) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Ayın 25’inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından da dile getirilip duyurulacaktır.”

Çin ile ticari açık kapatılacak

Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) 150 kişilik bir heyetle katıldı. Türkiye de Kasım ayında Çin İthalat Fuarı’na 55 firma ile katılacak. 2001 yılında Çin ve Türkiye arasındaki 1.1 milyar dolar olan ticaret hacmi 2018’de 23.6 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Pekcan, “Çin, ticaret partneri olduğumuz 3. ülke. 3 milyar dolar ihracatımıza karşılık ithalat 20 milyar dolar. Dış ticaret açığımızın büyük kısmını Çin ile veriyoruz. Bu ticaret açığını, ticaret hacmini düşürmeden, hatta artırarak nasıl dengeli hale getiririz bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İngiltere, Türkiye’nin ihracatında ikinci sırada

İhracat Ana Planı’nda belirlenen 17 hedef ülke arasında yer alan İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ile İngiltere arasında 18 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin 25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İstanbul’da Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında öne çıkan fasıllar otomotiv ana ve yan sanayi, örme giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makine ve cihazlar, kazanlar, makineler, mücevherat, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları, demir ve çelikten eşya dikkati çekiyor.