Üzerine benzin döktü, kendini dükkana kilitledi! 'Ben söz verdim mi tutarım'

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli önlemleri alırken, İnanç A.'yı da ikna etmek için çaba harcadı. İş yerine kendisini kilitleyen ve yanına kimsenin gelmesine izin vermeyen şahıs camı kırarken, "Ben söz verdim mi tutarım" diye çevreye bağırdı. Şahsın ikna etmek için yakınları devreye girerken, kısa süreli görüşmenin ardından İnanç A. kapıyı açarak dışarı çıktı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmeyen ve sadece elindeki kesiğin sarılmasını isteyen İnanç A. ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.