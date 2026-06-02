29 golle başroldeydi ve... Amedspor'a Diagne şoku! Dubai'ye gidiyor
Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'u derinden sarsacak bir gelişme yaşanıyor...
Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'u derinden sarsacak bir gelişme yaşanıyor...
Amedspor'un tarihi şampiyonluğunda attığı 29 golle başrolü oynayan Mbaye Diagne’ye, BAE 2. Lig şampiyonu Hatta CSC talip oldu. Arap kulübünün Senegalli golcü için yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinde attığı gollerle başrolü oynayan Senegalli yıldız Mbaye Diagne, transfer piyasasının gözdesi haline geldi.
Africafoot’un özel haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kulübü Hatta CSC, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.
2025-26 sezonunda BAE 2. Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak en üst lige yükselen Hatta CSC’nin, Senegalli milli forveti renklerine bağlamak konusunda oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. Arap kulübünün, Amedspor’u ikna etmek adına yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve transferi bitirmeye hazır olduğu bildiriliyor. Amedspor formasıyla bu sezon adeta küllerinden doğan 34 yaşındaki tecrübeli santrfor36 maçta 29 gol ve 7 asistle toplam 36 gole doğrudan katkı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23