Ticareti yasak olan 2 bin 500'ü aşkın nadir canlı türleri korumaya alındı

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü CITES Şefliğince, 2013'ten bu yana yapılan operasyonlarda nesli tehlike altında bulunan papağan, maymun, yılan, aslan, ayı ve puma gibi satışı yasak 2 bin 500'ü aşkın canlı korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yabani hayvan ve bitki örneklerinin, uluslararası ticaret sebebiyle hayatta kalmalarına yönelik tehditleri önlemek amacıyla 1973'te ABD'de 80 ülke tarafından kabul edilen Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesinde (CITES) günümüzde 183 taraf ülke yer alıyor.

CITES, nesilleri tehlike altında bulunan türlerin uluslararası ticaretinin izlenmesi ve gerekli şartlarda durdurulması, uluslararası ticaret yoluyla ekolojik dengenin istismar edilmesinin önlenmesi, ülkelerin sahip oldukları biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımlarının sağlanması amacını güdüyor.

CITES'in İstanbul Şefliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 2013'ten beri çalışmalarını yürütüyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren CITES İstanbul Şefliğince, gerek sosyal medyadaki hayvanlarla ilgili paylaşımlar, gerek ihbarlar değerlendirilerek jandarma ve polis ekiplerinin desteğiyle operasyonlar yapılıyor.

- Kertenkele ve türleri ele geçirildi

CITES İstanbul Şefliğince 2013-2019'da yapılan operasyonlarda, mevzuat hükümlerine aykırı olarak bulundurulan ve satışı yapılan 2 bin 303 canlı korumaya alındı.

Ekiplerin ele geçirdiği türler arasında 150'si sultan, 60'ı cennet, 6'sı kakadu, 4'ü ara 357'si gri türü olmak üzere 577 papağan, 503 kanatlı, 46 yeşil maymun, 1097 kelebek, 4 sincap, 5 piton yılanı, 13 tarantula, 3 jerboa, 32 geko cinsi kertenkele, 7 akrep, 2 sakallı ejder, 3 kırmızı yanaklı su kaplumbağası, 2 şahin, 2 boa yılanı, 2 sansar ile aslan, ayı, cüce maymun ve biri peçeli iki baykuş yer aldı.

El konulan hayvanlar korumaya alınırken, ilgililere de yasal işlem yapıldı.

Yine yapılan baskınlarda, 89 fildişi ve ürünleri, 2 geyik boynuzu, 110 tibet antilobu (çiru) yününden şal, leopar derisi, 5 timsah tahniti, 750 piton derisi, 40 timsah derisi, 669 piton ve timsah derisinden yapılan çanta ve kemer, 160 sansar kürkü, 110 bizon boynuzu ve Afrika mandası boynuzuna da el konuldu.

- Bu yıl 231 hayvanın satışı engellendi

Ekiplerin bu yıl gerçekleştirdiği operasyonlarda da, 13 Macaw papağanı, 24 Jako papağanı, 5 Pakistan papağanı, 3 Amazon papağanı, 19 sultan papağanı, 2 sevda papağanı, 50 saka kuşu, 3 tavus kuşu, 2 kuğu, 6 keklik, florya kuşu, 2 flamingo, 6 ABD kumrusu, 29 piton yılanı, 3 vervet maymunu, 12 makak maymunu, 7 sakallı ejder, 6 sincap, 6 çizgili semender, 8 rakun, 20 gecko cinsi kertenkele, aslan, puma ve iguana ile 46 Pakistan papağanı yumurtası ile 3 Jako papağanı yumurtası ele geçirildi.

Toplam 231 canlı korumaya alınırken, yine ekiplerce, gümrük müdürlüğünce yakalanan fil dişleri, gergedan boynuzu, piton gibi birçok yaban hayvanı derisine de el konuldu.

- 3 firmanın ruhsatı iptal edildi

Bu yıl içerisinde 46 idari yaptırım uygulayan ekipler, toplamda 421 bin 701 lira para cezası kesti.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden canlı hayvan ithalatı ve ihracatı yapan 3 firmanın da av ve yaban hayvanı bulundurma ile satış ruhsatı iptal edildi.

