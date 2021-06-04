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Ekonomi Ticaret savaşları devam ediyor! Biden hamlesini yaptı
Ekonomi

Ticaret savaşları devam ediyor! Biden hamlesini yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Çinli 58 savunma ve gözetleme şirketine, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle yatırım yasağı konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 04:35:00 -
Ticaret savaşları devam ediyor! Biden hamlesini yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yeni imzaladığı kararnamede, "Ürettikleri ya da kullandıkları gözetleme teknolojileri Sincan'daki Müslümanları ve Hong Kong'daki aktivistleri bastırmak için Çin tarafından kullanıldığı tespit edilen" Çinli 58 firmaya ABD yatırımları için yasak getirdiğini bildirdi.

Kararnamede, Çin'in söz konusu eylemleri ile insan hakları ihlalleri işlediği ve bu firmaların ürettikleri teknolojiler ile Çin'e destek verdiği kaydedildi.

Söz konusu kararnamenin 2 Ağustos'ta devreye gireceği belirtilirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu listede zaman içinde güncellemeler yapılabileceği belirtildi.

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