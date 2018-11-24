THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ticaret borsası başkanının oğluna saldırıda 1 tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan süphelilerden biri tutuklandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:45
Ticaret borsası başkanının oğluna saldırıda 1 tutuklama

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'a silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Atakum ilçesindeki bir restorandan çıktığı sırada iş adamı Semih Çakır'a (33) silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.B, S.S, E.Ö, B.Ç. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 22 Kasım'da gece arkadaşlarıyla Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restorana giden iş adamı Semih Çakır, restoran çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Çakır'ın vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:45
  1. Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır
  2. Semih Çakır
  3. Silahlı saldırı
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Sağlam istifa mı etti! Flaş açıklama
    1. Ertuğrul Sağlam istifa mı etti! Flaş..
    2. BM Libya'nın güneyindeki saldırıyı..
    3. Tuzla'da öğretmeni tokatlayan şüpheli..
    4. Beşiktaş Ankaragücü'nü rahat geçti
    5. F.Bahçe'de Trabzon maçı öncesi şok!..
    6. AB'den Libya için 50 milyon avroluk..
    7. Ticaret borsası başkanının oğluna..
    8. Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan..
    9. Soğan fiyatları yarı yarıya düştü
    10. Ankara'da lüks otomobil çetesine..
    11. Samsun'daki silahlı saldırı
    12. Üstü açık otomobiliyle seyir..
    13. "İngiltere'nin Cebelitarık konusundaki..
    14. Yanan otomobilden, çarptığı traktörün..
    15. Yaşlı annesini feci şekilde dövüp,..
    16. Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını..
    17. "En büyük katkıyı öğretmenlerden..
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. 4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen..
    20. ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!