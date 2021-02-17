Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları son gün! 115 personel alımı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 115 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan duyurusuyla Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri, adayların erişimine açıldı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımlarına ilişkin birçok sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakanlık, 115 sürekli işçi alımını Resmi Gazete’de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımı için başvuru işlemleri 15-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

115 personel alımı için başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul görmeyecek.

Ticaret Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.