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Ekonomi Ticaret Bakanlığı cezayı kesti
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı cezayı kesti

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:07:00 -
Ticaret Bakanlığı cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '2023 yılı temmuz ayı itibari ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır' denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Tüketicilerimizi güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelenmektedir. Böylece tüketicilerimize Avrupa Birliği seviyesinde koruma sağlanmaktadır.

Güvensiz ürünlerin oluşturabileceği riskleri önleyerek tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması Bakanlığımızın birinci önceliği olup, "güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmektedir.

Ürün kontrolleri, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikâyetleri ve diğer bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapılmakta, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeler kontrol edilmektedir.
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Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır. Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibari ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek olup çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır.

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Yorumlar

Vatandaş

Farkeden bir şey yok bunları her gün denetleyeceksin kafaları na göre zam yapıyorlar
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