  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz

Bilim insanı 'Üzülerek belirtiyorum' diyerek Türkiye'ye şok edici haberi verdi: Artık ülkemizde göremeyebiliriz

ABD’de Genç Amerikalılar arasında kanser hastalıkları artıyor! Tedirgin etti: Çok kritik hatalar ölümlere yol açıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimde CHP detayı!

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Milli Muharip Uçak ile kıyaslanıyordu! ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor'un görüntüleri sızdırıldı

Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir

Emekli generalden Türkiye için yetkililere çok kritik uyarı! MGK acilen toplanıp karar almalı

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Ekonomi Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 09:48:00 -
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi denetimlerinde; 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürün denetlenmiş, aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı.

Detaylar eklenecek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23