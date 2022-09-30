Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak! Denetmen yardımcısı ne iş yapar?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavıyla gıda, ziraat, kimya, tekstil mühendislikleri, işletme, maliye gibi bölümlerden mezun 175 ticaret denetmen yardımcısı alacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda 24 Ekim-2 Kasım 2022 döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav 20 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve saati adayların giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınav da Ankara'da olacak. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Denetmen yardımcısı ne iş yapar?

Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı; Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan, denetim gerekçesi ile kendilerine verilen görevleri yerine getiren, yazılı emir üzerine kontrol, denetim ve inceleme gibi sorumlulukları olan kişiye verilen mesleki unvandır.

SGK denetmenliği hangi puan türü?

SGK denetmen yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il teşkilatlanmasında görev yapan denetim mesleğidir. 2011 yılında ihdas edilerek yönetmelik ile hak ve görevleri düzenlenmiştir. SBF ve İİBF mezunları P-113 puan türü ile İstatistik ve Matematik mezunları ise P-111 puan türü alım yapmaktadır.

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