Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (3)

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "16 milyar doları aşarak kırdığımız rekor; pandemi sürecinin etkilerini geride bırakma ve güçlü, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat trendimizi yeniden tesis etmeye yönelik güzel ve olumlu bir işarettir." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.



Pekcan, ihracatta yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi desteklemek üzere bu yıl devreye alınan İhtisas Serbest Bölge modeline değinerek, serbest bölgelere yeni bir nitelik kazandırdıklarını söyledi.

Bu modelin ilkini İstanbul'da hayata geçirdiklerini dile getiren Pekcan, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanacağını bildirdi.

Pekcan, "Bu bölgeleri kuracak yatırımcılara faiz veya kar payı desteği verilmesi, ayrıca yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımların öncelikli yatırım konuları arasına alınarak faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteğine başladık. Yasal altyapı çalışmalarımızı hazırladık." diye konuştu.

Yenilikçi yatırımlar için yatırımcıları ve bütün TİM üyelerini bu bölgelerde faaliyet göstermeye davet eden Pekcan, bu bölgelerin yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatına yapacağı katkılardan bahsetti.

Eylül ayı ihracat verilerini paylaşan Pekcan, dış ticaretin görünümünü daha da iyi anlamak için "altın hariç" verilere bakmak gerektiğini söyledi.

Altın hariç rakamları değerlendirmenin kendilerine somut fotoğrafı çekme fırsatı vereceğini dile getiren Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altın ticareti hem muhtevası hem de amacı yönünden mal ticaretinden çok farklılık arz ediyor. Kültürel boyutu da olan altın ihracatı ve ithalatı, yatırımlar ve tasarruflarla ilintilidir. Altın ithali sonucunda likit döviz çıkışı karşılığında ülkemize yine sermaye değeri taşıyan likit altın girişi sağlanmaktadır. Bu da dış ticaret açığı ve cari açık bakımından diğer mal ihracat ve ithalatından farkı bir değer taşımaktadır. Dolayısıyla altın alım satımını somut mal ticaretinden farklı değerlendirmek gerekmektedir. Şubattan itibaren Birleşik Krallık da dış ticaret rakamları artık altın hariç olarak açıklanmaktadır."





- "İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç değerlendirildiğinde yüzde 84,4"





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin verilerin altın hariç değerlendirildiğinde ortaya çıkan rakamlara değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede biz de dış ticaretimizi altın hariç değerlendirdiğimizde eylül ihracat artışımızın yüzde 4,8 yerine yüzde 5,9 olduğunu görüyoruz. Eylül ithalat artışımızın altın hariç tutulduğunda yüzde 9,1 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Yılın 9 ayına baktığımızda altın hariç ithalatımızın yüzde 6,3 azaldığını görüyoruz. Aslında bir sermaye ve yatırım aracı olarak ülkemize giren altının ithalat rakamlarımıza yansımasının sadece eylül ayı için 3,4 milyar dolar.

Ocak-eylül döneminde toplam ithalatımızda altının payı 18,5 milyar dolar olmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 90,9 seviyesine ulaştı. İlk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir."





- "Otomotiv ihracatı pandemi döneminde ilk kez arttı"





Ruhsar Pekcan, salgından en çok etkilenen sektörlerden otomotive değinerek, "Otomotiv sektörü pandemi döneminde ilk defa bu ay geçen yılın aynı dönemine göre başa başı yakaladı hatta ufak da bir artış gösterdi. Yüzde 0,5 artışla 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ancak ağustosa göre yüzde 83'lük bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Hazır giyimde yüzde 15 artışla 1,6 milyar dolar, tekstilde yüzde 12,8 yükselişle 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Pekcan, kimyada yüzde 19,4 artışla 1,1 dolar, makine sektöründe yüzde 4,8 yükselişle 2,1 milyar dolara ulaştıklarını anlattı.

Pekcan, eylülde AB ülkelerine bakıldığında Fransa'da yüzde 12,8, Almanya'da yüzde 10,6, İngiltere'de yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 2,3'lük ihracat artışı söz konusu olduğunu kaydederek, İtalya'da yüzde 7,2, Hollanda'da ise yüzde 5,9 düşüş görüldüğünü söyledi.





- En yüksek ihracat artışı yüzde 51 ile Güney Kore'ye"





Ticaret Bakanı Pekcan, pandemiden en çok etkilenen İspanya ve İtalya'nın Türkiye'nin ihracatından en çok düşüş yaşanan ülkeler arasında olduğunu anlatarak, "İhracatımızı en çok artırdığımız ülkeler yüzde 40,9 ile Güney Kore, yüzde 32,3 ile Avustralya. Çin'e ihracatımızın yüzde 28,3, Rusya'ya ise yüzde 5,7 arttığını görüyoruz." dedi.

AB'ye ihracatın yüzde 5,6, Amerika'ya yüzde 22, Asya'ya yüzde 6,8, Afrika'ya ise yüzde 1,7 arttığını dile getiren Pekcan, "Ancak Orta Doğu'da, özellikle Suudi Arabistan'da son zamanlarda ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıları da biliyoruz bölge ülkelerinde, Orta ihracatımız yüzde 4,7 azalmış. AB harici Avrupa'da da yüzde 2,5 azalma yaşanmış." diye konuştu.

Pekcan, ülke ekonomisini hak ettiği yere taşıma noktasında güçlü bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, bugünkü verilerin kendilerine moral verdiğini, devlet, kamu, STK ve özel sektör iş birliğiyle el ele vererek hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

Bakan Pekcan, "16 milyar doları aşarak kırdığımız rekor; pandemi sürecinin etkilerini geride bırakma ve güçlü, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat trendimizi yeniden tesis etmeye yönelik güzel ve olumlu bir işarettir." yorumunu yaptı.

(Bitti)