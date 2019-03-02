Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir'de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Balıkesir, artık ihracatçı bir şehir olacak ama üretimi bırakmadan ihracatçı olacağız." dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Pekcan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, bu kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Pekcan, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran, üreten ve aynı zamanda bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Balıkesir, artık ihracatçı bir şehir olacak ama üretimi bırakmadan ihracatçı olacağız. Bugün güzel toplantılar yapacağız inşallah, esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geleceğiz. Odalar, borsalar birliğiyle bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz." diye konuştu.

Bakanlık yetkililerinin il il gezdiğini ve bu uygulamayı devam ettireceklerini anlatan Pekcan, başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra basına kapalı toplantıya geçildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ziyaretinde, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak eşlik etti.