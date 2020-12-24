Ticaret Bakanı Pekcan "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na katıldı:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkara verilecek doğrudan hibe ve kira desteğine ilişkin, "E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"ndaki konuşmasında, ekonominin bel kemiği olan ve Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam ettiklerini bildirdi.

Mart ayında açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" başta olmak üzere çeşitli destek mekanizmalarıyla bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara vergi, istihdam ve finansman alanlarında önemli kolaylıklar sağlandığını belirten Pekcan, salgının ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde, esnaf ve sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekleri hayata geçirdiklerini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla ekonomik açıdan en çok etkilenen esnafımızın kira ve gelir kaybı desteği alması için gerekli yasal altyapı tesis edilmiştir. Konu hakkında başvuru ve destek süreçlerinin nasıl uygulanacağını içeren tebliğimiz de bugün yayımlandı. Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarını tebliğimiz ile beraber faaliyet alanlarında NACE kodlarıyla birlikte Bakanlığımız web sayfasında bugün yayımlıyor olacağız."

Bakan Pekcan, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda yer alan destekleri 3 ay süresince vereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor, çalışmaları yürütüyoruz. E-devlet üzerinde yapılacak destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için Bakanlık birimlerimiz ve bu süreçteki, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere, tüm iş ortaklarımız gerekli teknik altyapıyı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Tüm bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi hususunda, esnaf kuruluşlarımızla yakın iletişim ve iş birliği halinde, esnaf sanatkarlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz."

- Esnafın dijital dönüşümü için Google ile iş birliği

Bakan Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"nın, Bakanlığın bu güne kadarki politika öncelikleri ve projeleriyle son derece uyumlu olduğunu dile getirerek, Bakanlık olarak bugüne kadar dijital ekonomiye adaptasyon konusunu her fırsatta vurguladıklarını ve bu alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni dönemde piyasaların ve ticaretin işleyişinin sağlıklı biçimde devam ettirilebilmesi için kamu ve özel sektörün dijital dönüşümünün büyük önem taşıdığını anlatan Pekcan, "İçinde bulunduğumuz dönem, dijital ekonominin, otomasyonun, büyük verinin, blok zincirin, nesnelerin internetinin, bulut bilişimin ve yapay zeka teknolojilerinin ön plana çıktığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemen her sektörde çok boyutlu biçimde uygulandığı ve toplumsal yaşamda köklü değişimleri beraberinde getirdiği bir dönem." diye konuştu.

Pekcan, dijital uygulamalar ve e-ticaretin gelişiminin yeni meslek ve iş alanlarının ortaya çıkmasına vesile olurken, esnaf ve sanatkarlar için de büyük fırsatlar barındırdığının altını çizdi.

Dijital uygulamalar ve e-ticaret sayesinde, esnaf ve sanatkarların, faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabileceklerini, daha fazla kazanç sağlayabileceklerini belirten Pekcan, işletmelerin, kendi markalarını yaratabileceklerini, gerektiğinde işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta bazı durumlarda ihracatçı olabileceklerini kaydetti.

Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar İnisiyatifi" projelerinin de benzer hedeflerle kurgulandığını gördüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birkaç bileşeni olan projede, esnaflarımızın kolay şekilde e-ticaret sitesi kurabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılacak. Projenin ilk adımında, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacaktır. Google Türkiyenin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bakanlığımız ve TESK tarafından desteklenen bu projenin değerli çıktılar elde edeceğine inanıyorum. Başta İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz ile Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Bakanlığımız, projenin başarıyla tamamlanması için gerekli desteğini sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir."

- "3 bin 761 KOBİ'miz e-ticaret ile tanıştı"

Pekcan, Türkiye'deki e-ticaret altyapısının ve kullanımının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri hız kesmeden sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda yürüttükleri e-Ticaret Bilgi Platformu, e-Ticarette Güven Damgası, e-Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformu gibi uygulamalara değindi.

Mayıs ve haziran aylarında e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını düzenlediklerini anımsatan Pekcan, "Kampanyadan yaklaşık 135 bin KOBİ'miz yararlandı ve 3 bin 761 KOBİ'miz e-ticaret ile tanıştı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Gümrük Tarife Arama Motoru, GET-APP, SHIP, Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulması ve blok-zincire dayalı ihracat zinciri gibi çağın gelişimine uygun projelerle yola devam edeceklerini söyledi.

- "Dijital Dönüşüm Proje Yarışması'nı başlatıyoruz"

En kısa zamanda önemli bir projenin daha tanıtımını yapacaklarının müjdesini veren Pekcan, şunları kaydetti:

"Ülkemizden tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının başvurusuna açılacak, oldukça inovatif, ödüllü bir Dijital Dönüşüm Proje Yarışması başlatıyoruz. Bu yarışma oldukça titiz ve kurumsal bir biçimde dünyadaki en gelişmiş emsal yarışmalar incelenerek hazırlandı. Yarışmanın uluslararası düzeyde başarı sağlamış yerli ve yabancı jüri üyeleri olacak. Yarışmaya başvuran ve eleme süreçlerinden geçecek tüm girişimcilerimizin yarışmadan büyük fayda sağlayacağını, inovasyon ve dijital uygulamalar anlamında kendilerini oldukça geliştireceklerini değerlendiriyoruz."



Pekcan, ülke olarak bilgi toplumu olma ve dijitalleşme gibi çağın gelişmelerini içselleştirme noktasında proaktif olmak gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümü geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, bu sürecin dijital dönüşüm sürecinin önemli ve başat aktörlerinden biri olma vizyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızı da bu gerçekliğin ve bu dönüşümün içerisinde görüyoruz. Onları asla bu sürecin dışında düşünemeyiz." dedi.

- "2021'de yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz"

Farklı faaliyet kollarındaki esnaf ve sanatkarların da bu sürece ayak uydurmasını desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Pekcan, Google Türkiye iş birliğiyle başlatılan "Dijital Dönüşümde Fark Yaratan Esnaflar" programının bu açıdan önemli, faydalı ve yerinde bir proje olduğunu söyledi.

Pekcan, söz konusu projeyi "havuzda bir damla" olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu doğrultuda, 2021 yılında da hem Google ile hem de diğer firmalarla işbirliği içerisinde yeni projeler geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığımızın, hem Bakanlığımızın hem de TESK'in projenin bir parçası olması, kamu-özel sektör işbirliği açısından da oldukça olumlu bir tabloyu ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.