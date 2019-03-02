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Ticaret Bakanı Pekcan, Balıkesirli iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası’nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:00
Ticaret Bakanı Pekcan, Balıkesirli iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası’nda iş adamlarıyla bir araya geldi.


Balıkesir Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin ilk 10 yıldaki hedefinin yüksek gelir seviyesindeki ülkeler ligine girmek olduğunu ifade etti. Bu hedefe ulaşmanın yolunun daha fazla ihracat ve daha fazla katma değeri yüksek ürünler pazarlamaktan geçtiğini belirten Bakan Pekcan, "Bunu da sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, farklılaşmaya ve teknolojiye ağırlık vererek daha fazla rekabetçi olacağız" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugüne kadar ihraç etmediğimiz ürünlerle ilgili yeni bir strateji ve yol haritalarımızı hazırladık. Bu planlarımızı da projelerimizi de 2019’dan itibaren devreye alacağız. Yeni ülkelerde, yeni pazarlarda, yeni ürünlerimizle yolumuza hep beraber, sizlerle beraber devam edeceğiz” diye konuştu.


Bakan Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi ve şeffaflaşmasına son derece önem verdiklerini belirtti.Türkiye’nin, dünyada iş yapma endeksinde 17 sıra yükselip 43’üncülüğe, dış ticarette ise 29 sıra yükselerek 42’nciliğe geldiğini anlatan Pekcan, "İnşallah daha da hızlı yol alacağız. Gümrüklerde yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü getirdik, 416 firmamız kendi ithalat, ihracatlarını kendi tesislerinde yapabiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Pekcan, bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında sanayici ve iş adamlarına bilgiler verdi. Toplantının basına kapalı kısmında ise Pekcan soruları cevapladı.


Bakan Pekcan ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula da toplantıya katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:00
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