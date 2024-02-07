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Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomik verileri açıkladı! Türkiye'nin döviz rezervi ne durumda?
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomik verileri açıkladı! Türkiye'nin döviz rezervi ne durumda?

Yeniakit Publisher
2024-02-07 20:35:00 -

Akit Tv canlı yayına konuk olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat döviz rezervlerinin iyi durumda olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Akit Tv'de Feridun Erdoğral'ın sunduğu Ana Haber programında Türkiye'nin ekonomik verilerini açıkladı.

Bakan Bolat Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ekonomiye etkileri nasıl olur? Sorusuna verdiği cevapta, "Tabi istifa şahsi bir karar hayırlısı olsun, 8 ay boyunca birlikte çalıştık. Kendisine görevi ve hizmetleri nedeniyle teşekkür etmek bizim için bir borçtur. Allah razı olsun. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Kahan göreve geldi. Piyasalarda hiçbir dalgalanma olmadı. Orta Vadeli hedeflerdeki bütün hedefler neredeyse tutturuldu. İhracatta rekor kırdık. Dış ticaret açığı kayda değer bir şekilde düştü. Cari açıkta Orta Vadeli Programa yakın bir değer görüldü. Büyüme oranımız yüzde 4,4 oranında gerçekleşecek. Bunu Mart ayında göreceğiz. Turizimde rakamlar çok iyi, işsizlik rakamları yüzde 9,9 civarı. 2024'e de çok iyi başladık.

Döviz rezervlerimiz iyi durumda

Döviz rezervlerimiz iyi durumda 2013 yılındaki ulaştığı seviyelerin üzerine çıktı. Orada maksimum 134 milyar doları görmüştük. Ondan sonra operasyon üstüne operasyon çektiler. Şimdi güçlü bir yönetim ve ekonomi yönetimi var. Piyasalar boş değil, bu anlamda hükümet piyasaların düzenli çalışması için önemli tedbirler alınıyor. 8 aydır mali piyasalarda bir dalgalanma görmedik." dedi.

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