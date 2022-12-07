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Ekonomi Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama
Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Muş, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevlidir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:04:00 - 2022-12-07 23:20:00
Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Muş, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevlidir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerin fiyat paylaşmasına ilişkin soruyu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde cevapladı.

"Daha yakın takip sistemi oluşturacağız"

 

Bakan Muş, "Zincir marketlerin satış fiyatlarının Bakanlıkla paylaşılması. Piyasadaki diğer paydaşlarla da paylaşılacak. Elektronik olarak almış olacağız. Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

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Yorumlar

Ebusaid

Samimi iseniz Migros carfour önce bunların ipini cekin????? Bunlar daha pahalı. Her zaman bakkaldan daha pahalı. Bakkalda 5 lira olan mal bunlarda indirimli 5.5 - 6 lira oluyor.

Adil İşçi

Asgari ücrete zam olmadan fiyatları sabitleyin zamlar başladı bile erimesin daha zam gelmeden canımıza yetti gari
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