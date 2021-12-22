Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile dolar kurunda yüzde 30'luk düşüş yaşanmıştı. Vatandaşlar kurdaki düşüşün gıda fiyatlarına yansımasını bekliyor.

"Fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarında dövizdeki yüzde 30'luk düşüşün yansıması talep ediliyor.