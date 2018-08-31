Ticaret Bakanı açıkladı! Stokçulara kötü haber

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonrası stokçuluk yapanlara tepki gösterdi. Bakan Pekcan yaptığı açıklamada 'Stokçuluğu anlık olarak takip ediyoruz, tedbir alıyoruz' ifadelerini kullandı.



Ruhsar Pekcan'ın konuşmasından satırbaşları:

Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şunları söyledi:

"KOBİ destek projesine yeni katılan bankalar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti. Kobilerimize 10 milyar TL'ye kadar yeni kredi imkanı sağlayacağız. KOBİ destek kredi faiz oranı aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22 olacak. Bir üye azami 200 bin TL kredi kullanabilecek"