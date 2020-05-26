  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:43:08 -
Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.

Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı