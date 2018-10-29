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THY'nin kabin memurları 3. Havalimanı'nda yeni kıyafetlerini sergiledi

Milyonların merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı öncesi, Türk Hava Yollarının kabin memurları yeni kıyafetlerini sergiledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
THY'nin kabin memurları 3. Havalimanı'nda yeni kıyafetlerini sergiledi

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Kabin memurları THY check-in kontuarı önünde poz verdi.

Tasarım milanolu modacıya ait

Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta'ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları
  3. kabin memurları

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