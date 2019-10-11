THY’nin hedefi ilk 3’e girmek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo’nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, “Hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek” dedi.

Yüzde 80 büyüdü

Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından “İleriye Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen “UTİKAD Zirve 2019”un açılışında yaptığı konuşmada, THY’nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti. Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bugün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Suriye meselesi

Aycı, Suriye meselesinin bölgesel tehdit olmaktan çıktığını belirterek, “Türkiye’nin milli bağımsızlık meselesi oldu. Ayrıca bu durum bizim ekonomimiz, mal ve hizmet ticaretimiz açısından da çok kıymetli sonuçları olacağını düşünüyorum” dedi.