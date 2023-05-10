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Gündem THY'den yüzde 50 indirim kampanyası!
Gündem

THY'den yüzde 50 indirim kampanyası!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 07:31:00 -
THY'den yüzde 50 indirim kampanyası!

Türk Hava Yolları (THY), tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

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