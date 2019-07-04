THY’den yolcularına yeni seyahat setleri

Türk Hava Yolları (THY), yeni seyahat setleri ile misafirlerine ayrıcalıklı uçuş deneyimi yaşatacak. Havacılık sektöründe pazar payını ve yolcu sayısını her yıl artıran Türk Hava Yolları, 2 Temmuz tarihi itibarıyla kıtalararası uçuşların Business sınıfında seyahat eden yolcularını zarif ve sofistike tasarımlarıyla moda tarihine geçen Versace setleri ile karşılamaya başladı.

Dün satışa sunuldu

Setlerde yolcuların seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceği çorap, kulak tıkacı, geliştirilmiş göz bandı ve uyarı çıkartmaları, Versace dudak losyonu, el losyonu ile yüz spreyi ve saç tokası bulunuyor. THY’nin ekonomi sınıfında seyahat eden misafirlerine de dünden itibaren yeni seyahat setlerini sunmaya başladı.

İçinde neler var?

Akıllı ve özgün tasarımları sayesinde meraklı ve dinamik gezginlere yenilikçi ve işlevsel çözümler getirmesi ile ünlenen Mandarina Duck tasarımı olan ve kıtalararası uçuşların ekonomi sınıfında sunulacak olan konfor setlerinde göz bandı, çorap, kulak tıkacı, dudak nemlendiricisi, diş fırçası ve diş macunu yer alıyor.