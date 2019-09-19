THY’den Xian seferi

Dünyanın pek çok noktasına sefer düzenleyen Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı şirketi Türk Hava Yolları (THY), bunlara bir yenisini ekledi. THY’nin Çin’in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu. THY’nin yeni hat açılışına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak Çin’in Xian kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ortak şirket kurdu

Bu arada THY’nin iştiraki THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ, Hong Kong’da ZTO Express Limited ve PAL Air Limited ile birlikte “We World Express Limited” adlı ortak girişim şirketi kurdu.

KAP’a açıklama yapıldı

THY’nin KAP’ta yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olmak amacıyla ortaklığın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ’nin yüzde 45, Hong Kong merkezli ZTO Express (Hong Kong) Limited’in yüzde 45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited’in yüzde 10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli ‘We World Express Limited’ adlı ortak girişim şirketi kurulmuştur.”