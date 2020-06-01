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Ekonomi

THY’den uçaklarda ikram düzenlemesi

THY, koronavirüs nedeniyle ara verdiği seferlerine bugün yeniden başlıyor. Salgına karşı seferlerde düzenlemeye giden THY, ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:12:00 -
THY’den uçaklarda ikram düzenlemesi

Yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere bugünden itibaren başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı. Bugün ilk seferini saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya icra edecek THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.

Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak. Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak. Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

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