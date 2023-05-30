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Gündem THY'den 'satılıyor' iddialarına yalanlama
Gündem

THY'den 'satılıyor' iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:03:00 -
THY'den 'satılıyor' iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY bir açıklama yaptı.

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

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