THY'den 'satılıyor' iddialarına yalanlama
Türk Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY bir açıklama yaptı.
Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Kaynak: DHA
Aktüel
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