THY’den Kanada’ya üçüncü uçuş noktası

Türk Hava Yolları (THY), Kanada’da yeni uçuş noktasına seferlere başlama kararı aldı. Yolcu ve kargo olmak üzere toplam 344 uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçan THY, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla uçuş ağını da genişletiyor. Filosuna katılan yeni geniş gövdeli ‘Rüya’ uçaklar ile yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alan THY, Kanada’da Toronto ve Montreal’dan sonra Vancouver kentine de tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada’nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.