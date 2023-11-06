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Gündem THY'den İsrail kararı! Kaldırdılar
Gündem

THY'den İsrail kararı! Kaldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-11-06 01:11:00 -
THY'den İsrail kararı! Kaldırdılar

Türk Hava Yolları’nın CIP loungeler’inde İsrail menşeili ürünler raflardan kaldırıldı. Söz konusu ürünlerin uçaklarda ikram edilmesiyle ilgili bir karar ise henüz alınmadı.

Türk Hava Yolları, kamuoyunad İsrail menşeili ürünlerin satılmasına yönelik tepkiler sonrası yolcu dinlenme salonlarında bulunan Coca Cola, Pepsi ve Cappy gibi içecekleri kaldırma kararı aldı.

THY’nin İstanbul dahil bütün istasyonlarındaki CIP salonlarında bulunan gazlı içecekler şu an itibari ile toparlanmaya başlandı.

Yerlerine ise Türkiye’de üretilen diğer içecekler konuldu.

Söz konusu ürünlerin uçaklarda ikram edilmesiyle ilgili bir karar ise henüz alınmadı.

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