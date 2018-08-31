THY’den havalimanlarına yatırım ortaklığı araştırması

KAP’a yapılan açıklamada “konuyla ilgili,17.11.2017 tarihli açıklamamızda Türk Hava Yolları A.O.’nın havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere ‘THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi’ ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yapmaktadır. Henüz kesinleşen bir anlaşma süreci bulunmamaktadır” denildi.

İKİ YILDA YÜZDE 10 BÜYÜME HEDEFLENİYOR

THY’nin KAP’a yaptığı diğer bir açıklamada da şirketin 2019-2020 yıllarında, filosuna katılacak uçaklar ile birlikte kapasitesinin 2 yıllık toplam büyümesinin yüzde 10’u geçeceğinin öngörüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Yeni Havalimanı’na geçtikten sonra artacak olan kapasitemiz ve bu havalimanına sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına da bağlı olarak fiyatlarımızın rakiplerimize göre rekabetçi olacağını öngörüyoruz.”

SHGM İLE THY EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında Türk Sivil Havacılık Akademisi’nin THY’nin eğitim faaliyetlerinde kullanılabilmesi için protokol imzalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin imzaladığı işbirliği protokolü ile THY’nin havacılık alanında vereceği eğitimlerin Akademi bünyesinde yapılmasına imkân sağlandı. Protokolle belirlenen sınıf ve ofisler iki yıl süreyle THY’nin kullanımına tahsis edildi.

Kesici, törende yaptığı konuşmada, Akademi’nin Türk sivil havacılığının hizmetinde olduğunu ifade ederek, THY ile yapılan protokolle de bu konuda önemli bir adımın atıldığını kaydetti.