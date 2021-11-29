THY’den Güney Afrika’ya tahliye seferi

Uçuşa katılan yolcular, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekânlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak. 10’uncu günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek. Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda THY’nin yeni bir karara kadar Güney Afrika’dan Türkiye’ye uçuş gerçekleştirilmeyeceğine işaret edildi. Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti’ne seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

Üç ülkeye kısıtlama

THY’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denilmişti: “27 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır. Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den uçuşlar ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olup başka bir ülkeden Türkiye’ye giriş yapmayı planlayan yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeleri zorunludur.

Karantina süresi 14 gün

Bu yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantina altına alınacaktır. Karantina sürecinin 10’uncu gününde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreçleri sonlandırılacaktır.

Ücret açıklaması

10’uncu günde PCR testi yaptırmayanlar ise 14 gün boyunca karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir. Konaklama ve havalimanlarından transfere ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanacaktır. Karantinaya girecek olan yolcuların Türkiye’ye gelmeden önce konaklama ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir. İlgili ücreti ödememiş olan yolcular uçuşa kabul edilmeyecektir.”