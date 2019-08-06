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THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler bugün! Kıyafetler de değişti

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı açılışında tanıttığı yeni üniformalarını bugünden itibaren kullanmaya başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:19
THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler bugün! Kıyafetler de değişti

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı açılışında tanıttığı yeni üniformalarını bugünden itibaren kullanmaya başladı. İstanbul Havalimanı’nın açılışında yeni kıyafetleri ile misafirlerini karşılayan THY, bugünden itibaren bu kıyafetleri uçuşlarda da kullanacak. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta’ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. İstanbul Boğazı’ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “Flow/ Akış” deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı’nın kesişme noktası olan İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor.  

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:19
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Türk kültürü

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