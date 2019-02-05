THY’de kariyer için Take-Off

Türk Hava Yolları’nın (THY) yetenekli gençleri havacılık sektörüne kazandırmayı amaçlayan TK TaKe-Off programı, adaylara istihdam kapılarını aralıyor. THY’nin avantajlarla dolu iş ortamına dahil olmak isteyen adaylar, 4 Nisan’a kadar www.tktake-off.com web adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adaylar, Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı, Yazılı İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı, Grup Mülakatları, Kişilik Envanteri ve Birebir Mülakatlar olmak üzere 5 aşamadan geçecekler. Bu aşamaları başarıyla tamamlayanlar, Türk Hava Yolları’nın fırsatlarla dolu çalışma ortamında yerlerini alacaklar.

“Programa 4 Nisan’a kadar başvuru yapabilirsiniz”

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla büyüme hızının artması beklenen Türk Hava Yolları, program sayesinde hem genç yetenekleri bünyesine katacak hem de ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak. Bu konuda gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gelin, bu ailenin bir üyesi olun. Programa 4 Nisan’a kadar başvuru yapabilirsiniz” diye konuştu.