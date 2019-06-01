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THY yolcularını uyardı! "Sakın yanınıza almayın"

Tanzanya Hükümeti aldığı son karar ile 1 Haziran’dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaları yasakladı. Ülkeye uçuşları olan THY'de seyahat edecek turistlere uyarıda bulunuldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
THY yolcularını uyardı! "Sakın yanınıza almayın"

Tanzanya Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, inceliği ne olursa olsun tüm plastik poşetlerin ithalatı, ihracatı, üretimi, satılması, tedariği ve kullanımının 1 Haziran'dan itibaren yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkeye seyahat edeceklerin bavullarına dahi plastik poşet koymaktan sakınması istenirken, giriş noktalarında kurulacak masalarda plastik poşetlerin yetkililer tarafından teslim alınacağı aktarıldı.

Söz konusu yasağın uygulanmasının ziyaretçilere hoşnutsuzluk vermek niyetini taşımadığı vurgulanan açıklamada, temizlik, gıda, medikal ve benzeri ürünlerin dışındaki plastik ambalajların yasak kapsamında olmadığı kaydedildi.

THY'den açıklama

Tanzanya Hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin ve uçak altı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz.

THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibara uçuş yapıyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
  1. THY
  2. Tanzanya
  3. Darüsselam
  4. Kilimanjaro
  5. Zanzibara
  6. Plastik poşet yasağı

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